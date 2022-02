Il sabato di Premier League si apre con il match delle 13.30 tra il Manchester United e il Southampton, che nel turno infrasettimanale ha vinto in casa del Tottenham.Alle 16 sono in programma tre partite: l'Everton di Lampard, a caccia di punti salvezza, attende il Leeds di Bielsa, il Watford penultimo ospita il Brighton, mentre il Brentford gioca uno dei derby di Londra contro il Crystal Palace. Un altro, quello tra Chelsea e Arsenal, è stato rinviato per l'impegno dei Blues nel Mondiale per Club.