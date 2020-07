Continua la 33esima giornata di Premier League con quattro partite in programma. Si parte alle 13 con Burnley-Sheffield United, l'ultima occasione per le Blades di rientrare in corsa per l'Europa. Alle 15.15 il West Ham è a caccia di punti salvezza a Newcastle, discorso valido anche per l'Aston Villa,che alle 17.30 gioca ad Anfield con un Liverpool che non ha niente da chiedere a questa stagione. Sfida senza particolari risvolti di classifica quella delle 20 tra Souhtampton e Manchester City.