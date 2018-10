In attesa del big match per la vetta della classifica fra Liverpool e Manchester City il programma dell'ottava giornata di Premier League offre altre due sfide di primissimo livello sia per la lotta al titolo sia per la rincorsa Champions.



Alle 13 è l'Arsenal di Unai Emery e in serie positiva con 5 vittorie consecutive all'attivo a cercare di portarsi a -1 dalla coppia di testa affrontando in trasferta al Craven Cottage il Fulham in crisi di risultati e senza vittorie da 4 gare.



Alle 15.15 è il Chelsea che, dopo l'1-1 ottenuto contro il Liverpool nell'ultima di campionato, proverà a sfruttare lo scontro al vertice per accorciare sul duo in vetta distante alla vigilia soltanto 2 punti. Gli uomini di Maurizio Sarri affrontano in trasferta al St. Mary's Stadium il Southampton dell'ex Gabbiadini e a secco di vittorie da 3 gare.