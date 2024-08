Getty Images

Premier League LIVE: alle 13.30 Arsenal-Brighton. Alle 16 quattro gare, alle 18.30 West Ham-Manchester City

45 minuti fa



Terza giornata di Premier League in campo nella giornata di oggi e per tutto il weekend. In programma oggi sette partite: apre alle 13.30 l'Arsenal di Mikel Arteta, a quota 6 punti, che ospita all'Emirates il Brighton, a pari punti con i Gunners. Alle 16 poi altre cinque sfide: Brentford-Southampton, Everton-Bournemouth, Ipswich Town-Fulham, Leicester-Aston Villa e Nottingham Forest-Wolverhampton. Chiude alle 18.30 il big match tra West Ham e Manchester City.