Premier League LIVE alle 13:30 Chelsea-Everton. Alle 16 quattro partite: in campo il Newcastle

Getty Images

Mentre in Italia il calcio è fermo per via del funerale di Papa Francesco, in Premier League si gioca: cinque partite in programma in questo sabato 26 aprile, valide per la 34^ giornata di campionato, quella che potrebbe dare il titolo al Liverpool, che giocherà domani contro il Tottenham.

Si parte alle 13:30 con Chelsea-Everton. I blues, a 57 punti, devono stare in scia del Newcastle, quindo con 59 punti e impegnato alle 16:00 in casa contro l'Ipswich Town, terzultimo a 21 punti.

Alle 16:00 in campo anche Brighton-West Ham, Southampton-Fulham e Wolverhampton-Leicester.