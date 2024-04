Torna la Premier League, con un weekend importante per la corsa al titolo e all'Europa. In vetta a 70 punti c'è il Liverpool, impegnato domani nel sentitissimo match in casa del Manchester United, con due lunghezze di vantaggio sulcontro il Crystal Palace.per tenere a distanza il Tottenham (-2), in campo domani sera contro il Nottingham Forest. Alle 16 sono in programma altre quattro sfide, che mettono in palio punti importanti per l'Europa e per la salvezza: Everton-Burnley, Fulham-.Newcastle, Luton-Bournemouth e Wolverhampton-West Ham.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

