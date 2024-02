Premier League LIVE alle 13.30 in campo il Manchester City. Poi tocca a Liverpool e Brighton

Giornata numero 24 in Premier League. Si aprono le danze con Manchester City-Everton, in campo alle 13:30. I padroni di casa sono in risalita e mettono paura a Liverpool e Arsenal, gli ospiti vivono una stagione difficile in campo e fuori. Alle 16 ben 5 gare. Il Liverpool se la vede col Burnley, il Fulham con il Bournemouth, sfida salvezza tra Luton e Sheffield Utd. A completare lo slot del primo pomeriggio è Wolves-Brentford e la gara che si preannuncia spettacolare tra Tottenham e Brighton, senza De Zerbi. A chiudere il programma giornaliero ci sarà Nottingham Forest-Newcastle.