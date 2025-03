AFP via Getty Images

Premier League LIVE: alle 13.30 Nottingham Forest-Manchester City. Alle 16 il Liverpool, poi l'Aston Villa

Redazione CM

13 minuti fa



Dopo la settimana di coppe europee, torna in campo nel weekend la Premier League, con il programma della 28esima giornata: apre alle 13.30 la sfida Champions tra il Nottingham Forest terzo e il Manchester City quarto, a distanza di un punto. Alle 16 tre partite: in campo la capolista Liverpool che vuole allungare a +16 ad Anfield contro il Southampton di Ivan Juric, ultimo e già quasi spacciato. Tocca anche a Brighton-Fulham, sfida tra le due rivelazioni che cercano un posto in Europa, e Crystal Palace-Ipswich Town, con gli ospiti alla ricerca disperata di punti salvezza. Alle 18.30 gioca l'Aston Villa di Emery, a un passo dai quarti di Champions: scontro diretto per l'Europa sul campo del Brentford. Alle 21 chiude Wolverahmpton-Everton, scontro salvezza fondamentale per i padroni di casa.