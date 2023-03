Week end di quarti di finale di FA Cup per Manchester United e City: i Red Devils giochernano oggi alle 17.30 col Fulham, la squadra di Guardiola ha vinto 6-0 ieri col Burnley. Le rispettive gare di campionato sono state rimandate, così nella domenica di Premier League scenderà in campo solo la capolista Arsenal, che a +5 sul City affronterà in casa alle 15 il Crystal Palace. Negli opsiti in panchina non ci sarà Patrick Vieira, esonerato in settimana dopo la sconfitta - la terza consecutiva - contro il Brighton di De Zerbi. Tra i possibili sostituti c'è anche il nme di Roy Hodgson, ma al momento non è stata ancora presa una decisione. Al momento, è stato scelto Patrick McCarthy come allenatore ad interim.