AFP via Getty Images

Premier League: Aston Villa-Manchester United e il Chelsea LIVE. Alle 17.30 Brighton-Tottenham

12 minuti fa



Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night, continua oggi con tre sfide la settima giornata di Premier League: apre alle 15 Aston Villa-Manchester United, match tra due squadre dagli umori opposti dopo la vittoria in Champions contro il Bayern da parte dei Villains, quinti in classifica, e il conseguente pari dei Red Devills in Europa League contro il Porto, con ten Hag sulla graticola dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque e il tredicesimo posto in campionato. Stessa ora per il Chelsea di Enzo Maresca, che vuole il quarto successo di fila e soprattutto continuare a respirare aria d'alta classifica e ospita a Stamford Bridge un Nottingham Forest fin qui positivo. Alle 17.30 il Brighton, che non vince da tre turni, riceve il Tottenham, in ripresa dopo un avvio non facile.