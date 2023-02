La domenica di Premier League propone due sfide: alle 15 il Nottingham Forest attende il Leeds di McKennie, in un match che mette in palio punti preziosi in chiave salvezza. Alle 17.30 il piatto forte della giornata: il Manchester City, secondo a -5 dall'Arsenal, vuole approfittare del ko dei Gunners contro l'Everton in trasferta a Londra contro il Tottenham di Conte, che con una vittoria salirebbe a -1 dalla Champions League.