Dopo le gare di ieri, sono due i match di Premier League in programma oggi. Il Manchester United di Solskjaer fa visita al Watford, fanalino di coda del campionato con 9 punti e reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. I Red Devils a sorpresa perdono 2-0 e restano ottavi in Premier a 25 punti, a quattro lunghezze dal quarto posto occupato dal Chelsea. Decidono il match i gol di Sarr e Deeney, che portano il Watford a 12 punti.



Blues che scendono in campo alle 17.30 contro il Tottenham. La squadra di Lampard fa visita a quella di Mourinho, di fronte ci sono la settima forza del campionato (gli Spurs) e la quarta. Con una vittoria, il Tottenham raggiungerebbe proprio il Chelsea al quarto posto.