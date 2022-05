Torna in campo oggi anche lacon il programma della. Quattro partiteilvuole blindare il terzo posto e la Champions, tornando alla vittoria dopo due giornate nella sfida casalinga contro il, reduce da tre ko consecutivi ma ancora speranzoso nella qualificazione in Europa; ilriceve ilnel match tra due squadre praticamente salve, mentre ilvuole la quarta vittoria di fila contro l'senza più niente da chiedere, per cercare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile; il, praticamente retrocesso dopo 5 ko di fila, deve vincere sul campo deltranquillo per sperare ancora; Alle 18.30 tocca aldi Ralf Rangnick provare ancora credere nella chimera Champions, a Old Trafford contro il. Chiudeil big match di giornata: ilsecondo, all'inseguimento del City distante un punto, ospita ad Anfield ildi Antonio Conte, quinto e all'inseguimento della qualificazione in Champions, distante tre punti.