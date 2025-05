Getty Images

Scende in campo la Premier League con le prime cinque partite della 36^ giornata di campionato. Già decise le tre retrocesse, è bagarre per assicurarsi i quattro posti dietro al Liverpool per la prossima Champions League.



Alle 16:00 il Fulham ospita l'Everton, mentre l'Ipswich riceve il Brentford. Il Manchester City può momentaneamente agguantare l'Arsenal al secondo posto, ma deve battere il Southampton in trasferta. Allo stesso orario anche Wolverhampton-Brighton.



Chiude il sabato inglese Bournemouth-Aston Villa. La squadra di Unai Emery con una vittoria raggiungrebbe Newcastle e Chelsea, che domani si affronteranno in un vero e proprio scontro-diretto per la Champions.