Non solo Champions League in questo martedì sera, in campo anche la, conin programmaa Elland Road, tra ildi Marceloe ildi Ralphl, due delle sorprese più liete di questa stagione inglese ora in netto calo: il match, rinviato per i tanti casi di Covid all'epoca, ​vede i padroni di casa altalenanti e reduci da due ko, sifdare i Saints, che non vincono dal 4 gennaio (dopodiché sei sconfitte e un pari) e hanno visto ridursi a soli 8 punti il vantaggio sulla zona rossa della classifica. Sfida nella sfida quella tra i bomber Patrick Bamford, 12 reti finora, e Danny Ings, fermo a 8.