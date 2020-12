Dopo le gare del weekend, torna subito in campo nel turno infrasettimanale la, con il programma dellache inizia oggi. Apredi Frankie, che ha un po' rallentato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions e un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre in campionato: Blues al quinto posto a meno 1 dalla zona Champions e a -3 dalla vetta, ospiti al Molineux Stadium del complicatodi, reduce da due sconfitte e desideroso di riportarsi in zona Europa.invece ildiriceve all'Etihad il neopromosso: Citizens solo noni, a meno 6 dalla vetta e a meno 4 dalla Champions, WBA penultimo con 6 punti, a meno 3 dalla salvezza.