Premier League no stop. Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese, il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è coincisa con le feste. Alle 20.45 c'è la sfida di cartello: l'inarrestabile Arsenal di Mikel Arteta, primo in classifica con 14 vittorie, un pari e una sconfitta, vuole centrare il sesto successo di fila mantenere i 7 punti di vantaggio sul City secondo, nel difficile impegno dell'Emirates contro il Newcastle di Eddie Howe, rivelazione dell'anno in Inghilterra con il suo terzo posto a quota 34 punti, imbattuto da 12 giornate e da agosto (8 vittorie e 4 pari) e potenzialmente a - 6 dalla vetta. 9 reti con i Magpies per il paraguaiano Almiron, 7 per il capitano Gunners Odegaard. Alla stessa ora in scena anche il Brighton di De Zerbi, ultimamente altalenante ma comunque a tiro dell'Europa, ospite dell'Everton di Frankie Lampard, che non vince da 5 giornate (3 ko e due pari) ed è a un solo punto dalla zona retrocessione. Il Leicester vuole continuare la propria risalita, ricevendo il Fulham di bomber Mitrovic, che arriva da due vittorie di fila, è ottavo e sogna l'Europa. Alle 21 tocca poi al Manchester United di Erik Ten Hag, che vive un periodo d'oro dopo l'addio di Ronaldo: due ko nelle ultime 10, tre vittorie di fila e quarto posto a -11 dalla vetta, in piena lotta Champions: a Old Trafford arriva il Borunemouth, quattro ko nelle ultime cinque e soli due punti sulla zona calda.