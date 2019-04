Torna in campo la Premier League, con tre partite decisive sia per la corsa al titolo che per quella ad un posto nella prossima Champions League. In campo Chelsea, Tottenham e Manchester City, tutte alle 20.45.

I Citizens, sempre vittoriosi nelle ultime sette in campionato, ospitano all'Etihad il Cardiff, terzultimo e reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5, tra cui l'ultima giunta in extremis contro il Chelsea (da 1-0 a 1-2 negli ultimi 5 minuti). In casa la squadra di Guardiola nel 2019 è letteralmente inarrestabile: 10 partite e altrettanti successi, 7 dei quali senza subire reti. Il City non può permettersi passi falsi per riacciuffare la vetta della classifica, per il momento occupata dal Liverpool.

Il Tottenham, senza vittorie da 5 partite (1 pareggio e 4 sconfitte) può finalmente inaugurare il nuovo stadio, che sostituisce il vecchio White Hart Lane, e lo fa affrontando il Crystal Palace.in una partita importante per conservare il preziosissimo quarto posto in classifica, che garantisce l'accesso alla Champions League.

Il Chelsea invece se la vedrà con il Brighton per provare a sfruttare il passo falso del Manchester United, fermato ieri dal Wolverhampton.