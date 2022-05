Ultima chiamata per provare a restare fino all'ultimo nella lotta per il titolo con il Manchester City. Ildi Jurgen. campione in carica e fresco finalista di Champions contro il Real Madrid, scende in campo stasera alle 21 nele, match posticipato per gli impegni di FA Cup dei Reds: dopo il rinnovo di contratto e la speranza di conquistare il poker di trofei, gli ospiti hanno trovato il pari in casa contro il Tottenham di Antonio Conte, a cui sono susseguite diverse polemiche. Morale, Salah e compagni scendono in campo a -3 dai Citizens, ma con una vittoria al Villa Park li riagguanterebbero, mettendogli pressione in vista delle tre giornate finali. Di fronte però c'è il coriaceodell'ex bandiera Stevene dell'ex comparsa Dany Ings in attacco: i Villains sono salvi e ormai privi di obiettivi, ma arrivano da tre risultati utili di fila.