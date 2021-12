Il Boxing Day continua anche il giorno dopo. Nessuna sosta per il campionato inglese, in campo anche in questo Monday Night post-natalizio, con, l'ultima di andata:chiude il programma la sfida di St. James Park tra il disastratodi Eddiee ildi Ralfin risalita: i Magpies arrivano da 3 ko di fila e sono ultimi in classifica, a -3 dalla salvezza, mentre i Red Devils arrivano da tre vittorie consecutive che li hanno riportati in lotta per la zona Champions, grazie anche alle 7 reti messe a segno da Cristiano Ronaldo.