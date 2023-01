Torna la Premier League, aprono la giornata Aston Villa-Leeds. La squadra di Unai Emery arriva dalla sconfitta clamorosa in FA Cup contro lo Stevenage, ma in campionato ha vinto 3 delle ultime 5 partite. Il Leeds non vince dal 5 novembre, dal 4-3 contro il Bournemouth, e arriva da due pareggi consecutivi.