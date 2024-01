Premier League, LIVE Brighton-Wolverhampton dalle 20.45

Redazione CM

La Premier League prosegue e presenta il match conclusivo della ventunesima giornata. In campo a partire dalle 20.45 Brighton-Wolverhampton, sfida di media classifica tra due formazioni che ambiscono a un posto a ridosso della zona Europa. Da una parte la squadra di Roberto De Zerbi viene da una serie di 4 match senza sconfitta tra campionato e FA Cup, mentre dall'altra i Wolves hanno messo in fila un filotto di 5 risultati utili considerando tutte le competizioni. Si parte alle 20.45, il match sarà visibile su su canali e piattaforme Sky e Now Tv.