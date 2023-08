Burnley-Manchester City è la gara che apre la Premier League 2023-2024: i campioni in carica e campioni di tutto di Pep Guardiola fanno visita alla neopromossa allenata proprio dall'ex difensore dei Citizens Vincent Kompany, che dunque comincia col botto la sua prima esperienza ai massimi livelli. In realtà, le due squadre si sono già affrontate nella scorsa stagione, in FA Cup, e ne è venuto fuori un roboante 6-0 per i futuri vincitori del torneo. Il punteggio complessivo delle ultime 11 partite fra le due squadre è 40-1. A Turf Moor, la speranza dei tifosi di casa è quella di cominciare a invertire la tendenza. Un motivo per sperarci? Nel 2017/18, il Chelsea campione in carica cadde alla prima giornata proprio contro il Burnley per 2-3 a Stamford Bridge.