Dopo un sabato pieno di gol e di conferme, la Premier torna in campo con una sola big. Il Tottenham di Conte fa visita al Nottingham Forest protagonista del mercato. Gli Spurs con una vittoria si metterebbero all'inseguimento dell'Arsenal capolista e puntano su un Harry Kane sempre a caccia di nuovi record. Appuntamento alle 17:30.



Si inizia però già alle 15. In campo Wolves-Newcastle e Aston Villa-West Ham, la classe media inglese che vuole andare in paradiso. Nei Magpies riflettori puntati su Isak. Lo svedese è il colpo estivo dei bianconeri e arriva al St James' Park con voglia di stupire e dimostrare sul campo di valere i 70 milioni spesi.