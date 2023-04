Il sabato di Premier League parte col botto. Alle 13.30 è in programma la super sfida tra il Manchester City secondo il Liverpool che sta lottando per un posto in Europa. I Reds arrivano dall'ultima sconfitta contro il Bournemouth prima della sosta, la squadra di Guardiola ha vinto quattro delle ultime cinque partite, ha il miglior attacco del campionato e non perde da 10 gare tra campionato e coppe. Occhio alle formazioni, Haaland è in dubbio dopo un problema agli adduttori che gli ha fatto saltare gli impegni con la Norvegia.



LE ALTRE PARTITE - Alle 16 in programma altre cinque partite con l'Arsenal capolista che ospiterà un Leeds in cerca di punti per non essere risucchiato in zona retrocessione. Alle 18.30 scontro diretto a metà classifica tra il Chelsea di Potter - la peggiore tra le big finora - e l'Aston Villa.