Torna in scena la Premier League. Si parte, per la 16ª giornata, alle 13.30 con Crystal Palace-Liverpool, occasione per i Reds per scavalcare momentaneamente l’Arsenal in vetta alla classifica. Gunners che potranno rispondere in una delicatissima sfida in casa dell’Aston Villa (ore 18.30), con i Villans a -4 dal 1° posto e galvanizzati dal successo contro il Manchester City.



Alle 16, il programma è completato dal Brighton di De Zerbi che sfida il Burnley, dal Manchester United alla ricerca di continuità (dopo aver sconfitto il Chelsea) contro il Bournemouth. I Red Devils hanno la chance di agganciare la zona Champions occupata dai Citizens. Si chiude con Sheffield UTD-Brentford e Wolverhampton-Nottingham Forest.