Premier League, LIVE dalle 13.30: si parte con il Chelsea, chiude Newcastle-Manchester City

La grande giornata di calcio si arricchisce con il programma della Premier League, oggi in scena con due sfide. Il Chelsea di Pochettino, alle 13.30, affronta il Fulham per non sprofondare nella parte destra della graduatoria inglese. Alle 18.30, big match fra Newcastle e Manchester City: Magpies per riavvicinarsi alla zona Europa, Citizens per non lasciare scappare il Liverpool in vetta (Reds attualmente a +5 dagli uomini di Guardiola).