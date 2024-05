per continuare la battaglia in vetta contro l’Arsenal. Sei sfide, invece, alle ore 16: in scena il Brighton di De Zerbi a Newcastle, il Tottenham contro il Burnley per tenere vivo il sogno Champions, poi Everton-Sheffield United, Bournemouth-Brentford, West Ham-Luton Town (ultima occasione per gli ospiti per centrare la salvezza) e Wolverhampton-Crystal Palace.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Premier League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW