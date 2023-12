17ª giornata di Premier League, si parte dalle 15. L’Arsenal vuole tornare in vetta (ora a -1 dal Liverpool) sfidando il Brighton di De Zerbi, appena qualificatosi agli ottavi di Europa League. Alla stessa ora, medesimo discorso per l’Aston Villa (a -2 dai Reds) che giocano in trasferta contro il Brentford. Si prosegue con West Ham-Wolverhampton e, alle 17.30, la super sfida tra gli uomini di Klopp e il Manchester United ad Anfield, grande classica del calcio inglese.