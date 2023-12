Ultimo dell’anno che si chiude con la continuazione della 20ª giornata di Premier League. Due sfide, a partire dalle ore 15, che vedono protagoniste due delle top formazioni in Inghilterra. L’Arsenal di Mikel Arteta giocherà in casa del Fulham per riprendersi la vetta della classifica. Il Tottenham, invece, ospita il Borunemouth per consolidare il 5° posto e non lasciar scappare il treno Champions.