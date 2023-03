Continua la 27ª giornata di Premier League e si parte subito alle 15 con un match di fondamentale importanza per l’Arsenal di Mikel Arteta che vorrà nuovamente allungare il proprio vantaggio, dopo la vittoria di misura del Manchester City sul campo del Crystal Palace. I Gunners se lo dovranno vedere con il Fulham, in piena lotta con il Brighton per un posto nelle prossime competizioni europee.



Il programma delle 15 prosegue con un incontro decisivo per il West Ham, terz’ultimo ed alla ricerca di punti salvezza contro l’Aston Villa.



Ultima partita delle 15 quella tra Manchester United e Southampton, con i Red Devils che dovranno riprendere la propria marcia dopo la sonora sconfitta per 7-0 incassata per mano del Liverpool. Saints che, invece, sono chiamati a trovare punti per lasciare l’ultima posizione in classifica.



Chiude il programma odierno alle 17.30 il Newcastle, pronto a tornare alla caccia del 4° posto occupato dal Tottenham, di scena contro il Wolverhampton.