Premier League LIVE dalle 15: Chelsea-Leicester, in campo il Tottenham. Alle 17:30 Manchester United-Arsenal

Getty Images

In attesa della sfida tra Manchester United e Arsenal delle 17:30, ci sono due partite alle 15:00 nella domenica della 28^ giornata di Premier League.

Il Chelsea ospita il Leicester e, dopo la sconfitta del Manchester City contro il Nottingham, ha l'opportunità di portarsi al quarto posto a quota 49, scavalcando proprio i citizens.

Nell'altra partita il Tottenham cerca il riscatto dopo la sconfitta con la squadra di Pep Guardiola nell'ultima giornata. Gli Spurs, a 33 punti, ricevono in cas il Bournemouth, nono con 43 punti. Con una vittoria gli ospiti si porterebbero a 46, raggiungendo il Brighton e superando Aston Villa e, momentaneamente, il Newcastle.