Aspettando il Monday Night tra Manchester United e Liverpool, per la terza giornata di Premier League oggi sono in programma tre partite: alle 15 il Leeds ospita il Chelsea di Tuchel (squalificato dopo il faccia a faccia con Conte): entrambe le squadre arrivano da un pareggio, due 2-2. Alla stessa ora il West Ham di Scamacca - che nella gara di Conference League ha segnato il primo gol con gli Hammers - ospita il Brighton. Alle 17.30 occhi puntati sul St. James' Park, si gioca Newcastle-Manchester City. L'inizio della squadra di Guardiola? Due partite, due vittorie, sei gol fatti e zero subiti. Praticamente perfetto.