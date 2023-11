Non solo Manchester City-Liverpool alle 13.30. La 13ª giornata di Premier League continua alle 16 con il Newcastle che se la vedrà contro il Chelsea, per tornare a dare l’assalto alla zona Champions. Si prosegue con Burnley-West Ham, Luton Town-Crystal Palace, Nottingham-Brighton e Sheffield UTD-Bournemouth. Chiude l’Arsenal di Arteta alle 18.30 che, in casa del Brentford, vuole sfruttare il big match fra le altre due rivali per il titolo.