La domenica di calcio si arricchisce con i match che si svolgeranno Oltremanica a partire dalle ore 15. Prosegue il programma della 6ª giornata di Premier League con ben 5 sfide, tra cui spicca il North London derby tra l’Arsenal di Arteta e il Tottenham di Postecoglu, partita che comincia a essere decisiva per la graduatoria inglese e per comprendere chi sarà la prima rivale dei Treble winners del Manchester City, già in fuga e a punteggio pieno in questo avvio di stagione.



Le due formazioni londinesi sono appaiate in classifica, al 2° posto, a 13 punti, insieme al Liverpool di Klopp che, dopo il successo in rimonta durante l’esordio in Europa League, se la vedrà con il West Ham, vittorioso anch’esso alla prima europea.



Un’altra londinese in campo alle 15, con il Chelsea chiamato a invertire il trend negativo di questo avvio di campionato contro l’Aston Villa, alla ricerca di punti importanti per avvicinare la zona Champions.



E a proposito di zona Champions, dopo l’amara sconfitta alla prima assoluta in Europa, il Brighton di De Zerbi ospiterà il Bournemouth, ancora a secco di vittorie in Premier quest’anno.



Il programma odierno si chiude alle 17.30 con lo Sheffield (alla ricerca, anch’esso, della prima vittoria in campionato) che ova in scena contro il Newcastle di Sandro Tonali. Dopo il pareggio al ritorno in Champions League contro il Milan, i Magpies devono ripartire dall’1-0 contro il Brentford, vista che l’unico altra affermazione in Premier risale alla prima giornata (5-1 all’Aston Villa, in mezzo 3 sconfitte consecutive).