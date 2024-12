Getty Images

Dopo il turno del Boxing Day torna in campo anche lache chiude un girone d'andata dominato dalLa giornata inizierà oggi e terminerà mercoledì 1 gennaio conSi inizia alle 15:30 con ilche proverà a uscire dalla crisi profondissima in cui è caduto in casa delLa squadra diha vinto una sola delle ultime tredici partite in tutte le competizioni ed è scivolata a -14 dalche deve anche recuperare il derby con l'Everton.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Premier League in diretta su NOW TV

SEGUI SU NOW TV

Quattro partite alleconA chiudere questa domenica di Premier c'è ilche, alle 18:15, andrà in casa delper provare ad allungare e a toccare quota 45 punti in 18 partite.