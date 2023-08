La Premier League torna in scena nella giornata di oggi con un big match di altissimo livello e la prima del Tottenham senza il suo capitano e simbolo Harry Kane.



Alle 15.30, si parte con gli Spurs di Postecoglu che esordiranno sul campo di una delle sorprese della scorsa stagione, il Brentford, giunto 9° nell’ultima Premier. Tottenham che, come detto, farà a meno di Kane, passato ufficialmente al Bayern Monaco, e che sarà trascinato dal nuovo capitano Heung-min Son.



Alle 17.30, una grande classica d’Inghilterra: Chelsea-Liverpool. Gli ultimi scontro sul mercato – leggasi Caicedo – hanno infiammato i giorni che ci hanno avvicinato a questo incontro che rischia di dirci molto sulle prospettive stagionali di Pochettino e Klopp. Reds e Blues, infatti, sono chiamati a riscattare l’amara annata appena trascorsa, con il Chelsea, addirittura, fuori da ogni competizione europea. Ci si aspetta un match ad alta intensità, seppur (negli ultimi 4 incontri) il risultato sia stato sempre un pareggio per 0-0.



