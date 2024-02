Premier League, LIVE dalle 16: subito Aston Villa e Manchester United. Segue il City, chiude Arsenal-Newcastle

Prosegue il 26° turno di Premier, cominciato mercoledì con la vittoria del Liverpool sul Luton Town per 4-1. Si parte alle 16 con 4 gare: l’Aston Villa ospita il Nottingham Forest per blindare il 4° posto e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Brighton (avversario della Roma negli ottavi di finale di Europa League) affronta un Everton in difficoltà, il Manchester United se la vedrà contro il Fulham per cercare una rimonta verso la zona Champions e chiude Crystal Palace-Burnley.



Alle 18.30, il Bournemouth giocherà contro un Manchester City di Pep Guardiola che vuole assolutamente avvicinarsi alla vetta controllata dal Liverpool, mentre alle 21 chiude il programma Arsenal-Newcastle, vero e proprio big match di giornata.