Premier League, LIVE dalle 17: Manchester City e Arsenal si giocano il titolo, tutte le sfide in contemporanea

Tutte le partite si giocheranno in contemporanea, a partire dalle ore 17.I Gunners di Arteta devono vincere in casa contro l’Everton e sperare che i Citizens di Guardiola non vincano contro il West Ham per tornare a vincere la Premier, a 20 anni esatti dalla storica annata degli Invincibles di Wenger guidati da Thierry Henry. In caso contrario, per gli Sky Blues sarà cifra tonda (10), di cui il 4° consecutivo (Guardiola sarebbe il primo, dal 1992, a compiere tale impresa) e il 6° negli ultimi 7 anni.

Si prosegue con le sfide per la zona Europa tra Brighton e Manchester United, Chelsea-Bournemouth, Brentford-Newcastle e Sheffield United-Tottenham.Chiudono il programma Burnley-Nottingham Forest, Crystal Palace-Aston Villa, Liverpool-Wolverhampton e Luton Town-Fulham.