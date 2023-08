Termina questa sera la prima giornata della nuova stagione di Premier League. Di scena, a Old Trafford, il Manchester United di Erik ten Hag ospiterà il Woverhampton. Un esordio non semplice per i Red Devils che proveranno a sfruttare il fattore casa, visto l’incredibile dato sull’imbattibilità: nelle ultime 29 partite in casa, la formazione inglese ha vinto in 25 occasioni, pareggiando i restanti 4 scontri. Un debutto in campionato che sarà complesso, dunque, anche per i Wolves dopo il grande subbuglio vissuto con l’addio del manager Julien Lopetegui. Il nuovo tecnico Gary O’Neil – ex Bournemouth – è chiamato a interrompere una striscia di otto trasferte consecutive senza successi (2 pareggi e 6 sconfitte) nel Monday Night di questa prima giornata di Premier League.