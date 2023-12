Giornata 16 di Premier League: tutti a caccia della strana coppia formata da Liverpool e Aston Villa, prima e seconda in classifica dopo le vittorie di ieri contro Crystal Palace e Arsenal. Alle 15 il Chelsea fa visita all'Everton penalizzato di 10 punti ma reduce da una convincente vittoria sul Newcastle. Magpies che chiudono il programma in casa del Tottenham di Postecoglou che ha bisogno di ritrovare la vittoria, ma prima spazio anche a Fulham-West Ham e a Luton-Manchester City, gara favorevole agli uomini di Guardiola.