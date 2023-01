Sabato di grande calcio in Premier League, è il giorno derby di Manchester tra United e City. Appuntamento alle 13:30 all'Old Trafford dove i Red Devils cercheranno di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive contro i Citizens. Le due squadre sono separate da solo quattro punti in classifica e Ten Hag arriva da quattro vittorie consecutive mentre per Pep Guardiola sarà la 500esima partita da allenatore.



Alle 16 altre quattro partite in programma. In campo il Brigthon di Roberto De Zerbi che ospita il Liverpool. Poi due sfide salvezza: Everton-Southampton e Wolverhampton-West Ham. Infine, il Leicester proverà a reagire dopo le tre sconfitte consecutive contro il Nottingham Forest fuori casa.



Chiude il programma il Brentford che ospita il Bournemouth.