AFP via Getty Images

Premier League LIVE: Fulham-Tottenham e Arsenal-Chelsea. Poi il Manchester United

Paolo D'Angelo

11 minuti fa



Dopo il sabato di Premier League, torna il campionato inglese con tre match che andranno in scena in questa domenica. Alle 14.30 c'è spazio per la grande sfida tra Arsenal e Chelsea. In campo anche il Tottenham con il Fulham, per una gara tra due squadre di metà classifica.



Alle 20, poi, chiude la giornata di Premier la sfida tra Manchester United e Leicester, con i Red Devils che cercano punti per risalire la classifica.