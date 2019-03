In Premier League si gioca la 29esima giornata: dopo il lunch match tra Tottenham ed Arsenal, scendono in campo le due di Manchester. Il City è di scena al Vitality Stadium contro il Bournemouth, lo United attende il Southampton, appena fuori la zona retrocessione. Alle 16 sfida salvezza tra Burnley-Crystal Palace, sono a caccia di punti preziosi per restare in Premier League anche il Cardiff, a Wolverhampton, e il Brighton, in casa contro l'Huddersfield. Chiude il sabato West Ham-Newcastle, alle 18.30.