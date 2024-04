Premier League LIVE: Liverpool-Sheffield United e Chelsea-Manchester United

15 minuti fa



Il Liverpool è chiamato a rispondere alle vittorie di Arsenal e Manchester City per riprendersi il primo posto in classifica a 8 giornate dalla fine del campionato nella Premier League inglese. Ad Anfield arriva lo Sheffield United, ultimo in classifica. Klopp conferma il tridente d'attacco formato da Salah, Nunez e Diaz. Calcio d'inizio alle ore 20.30.



A seguire dalle ore 21:15 si gioca la sfida tra Chelsea e Manchester United. I Red Devils sono sesti in classifica con 48 punti, ben 18 in più della squadra londinese allenata da Pochettino, 12esima a quota 40 ma con una partita giocata in meno.