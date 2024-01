Premier League LIVE: Manchester City, Tottenham e il big match Liverpool-Chelsea

Mercato ancora aperto, ma la Premier League non si ferma e, anzi, manda in campo per la 22esima giornata alcune delle sue stelle più lucenti con la lotta per la vetta della classifica che vede 3 importantissime gare.



Alle 20.30 apre il Manchester City, terzo ma con due partite in meno rispetto all'Arsenal secondo, che ospita all'Etihad il Burnley invece a forte rischio retrocessione e a -7 dalla zona salvezza.



Sempre alle 20.30 anche il Tottenham, quinto, ma a -8 dalla vetta ospita a Londra il Brentford che si è ripreso dopo una serie fin troppo lunga di sconfitte consecutive.



Infine alle 21.15 il big match fra il Liverpool capolista (una gara in meno dell'Arsenal secondo a -2) che ospita ad Anfield un Chelsea in serie positiva (4 vittorie nelle ultime 5 gare), ma scivolato a -12 da un piazzamento Champions oggi difeso dall'Aston Villa (che però è in crisi).