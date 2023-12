Cinque gare senza vittorie per il Nottingham Forest, cinque gare senza vittorie prima dell'ultima (4-1 sul Newcastle) per il Tottenham: la diciassettesima giornata di Premier League parte con la sfida fra Tricky Trees e Spurs, obiettivi molto diversi ma intensità assicurata dagli uomini di Cooper e Postecoglou. Gara visibile in diretta su Sky, Sky Go e Now.