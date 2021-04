Dopo la vittoria dell’in casa dell’, prosegue oggi la 33esima giornata di Premier League. Si parte alle 13.30 con il Liverpool, che ad Anfield attende il: i Reds, settimi in classifica, hanno la possibilità di riportarsi in zona, ma di fronte ci sono i Magpies che sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza e che arrivano da due vittorie consecutive.Alle 18.30, poi, la quinta forza del campionato, il, affronta in uno dei tanti derby di Londra ildi Tuchel: 55 punti a testa, è un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. I bluse hanno pareggiato con il Brighton nell’ultimo turno, gli Hammers invece sono andati ko contro il Newcastle. Chiude il programma di giornata, con i padroni di casa già retrocessi.