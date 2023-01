Torna la Premier League, con un lunch match tutto da vivere. Alle 13.30 ad Anfield il Liverpool, nono in classifica e lontano 9 punti dalla zona Champions League, attende il Chelsea, che ha gli stessi punti e lo stesso obiettivo. C'è grande attesa in casa Blues per vedere all'opera i nuovi volti, tra i quali non ci sarà Madueke, prelevato ieri dal Psv Eindhoven. Alle 16 sono in programma quattro partite, tra le quali spiccano Leicester-Brighton e West Ham-Everton, alle 18.30 chiude il sabato Crystal Palace-Newcastle, con i Magpies che vogliono confermarsi terza forza della Premier League.