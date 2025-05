Premier League LIVE: Tonali porta avanti il Newcastle sul Chelsea. Alle 15.15 United e Tottenham

Getty Images

Torna in campo lacon le altre partite della 36^ giornata di campionato. Già decise le tre retrocesse, è bagarre per assicurarsi i quattro posti dietro al Liverpool per la prossima Champions League.Alle 13 subito in campo ildi Tonali che affronta il, in una gara con vista sulla Champions League. Il programma prosegue con tre match a partire dalle 15.15: ilospita il, ilile ililLa giornata si conclude nel tardo pomeriggio con ilche, dopo aver festeggiato la vittoria del titolo, ospita l', che vuole riscattarsi dopo l'eliminazione in semifinale di Champions. Calcio d'inizio alle ore 17.30.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui la Premier League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW